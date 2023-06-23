وذكرت إدارة الاتصال بجهاز الأمن الفيدرالى، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إنه "بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم القبض على 5 أشخاص بحوزتهم المادة المشعة، كانوا يعتزمون تهريبها إلى خارج روسيا"، موضحة أن المجموعة بتنسيق مع مواطن أوكرانى تمكنت من الحصول على كيلوجرام من السيزيوم 137 مقابل 3.5 مليون دولار بطريقة غير قانونية.

وأضافت أن المجموعة كانت تحاول تهريب المادة المشعة إلى خارج روسيا لاستخدامها بهدف الإضرار بالمصالح الروسية والتأثير على سير العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا بإنتاج أسلحة دمار شامل واستخدامها لتشويه سمعة روسيا.