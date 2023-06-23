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استمرار فعاليات التدريب بإدارة الأسنان للارتقاء بالعاملين فى القطاع الصحى بالمنوفية

الجمعة، 23 يونيو 2023 04:45 م
استمرار فعاليات التدريب بإدارة الأسنان للارتقاء بالعاملين فى القطاع الصحى بالمنوفية فعاليات التدريب لإدارة الأسنان
المنوفية – محمود شاكر

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استأنفت إدارة الأسنان بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فعاليات خطة التدريب الخاصة بالإدارة، تحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف الدكتورة جمالات الفقي مدير عام إدارة الأسنان .

وتم تنظيم يوم علمي عن الأساليب العلمية لإنجاح علاج الجذور، بتنسيق الدكتور أحمد ونس مسئول التدريب والدكتورة سارة بهجت مسؤل الإعلام، وحاضر بها كل من الدكتور عبد الرحمن على حموده أخصائي علاج جذور جامعة الأزهر، والدكتور محمد حسام عبدالماجد أخصائي علاج الجذور .

 بلغ عدد الحاضرين 120 طبيب، حيث تم عرض الطرق الحديثة للوصول للتشخيص الصحيح للحالات المصاحبة للألم الحاد وكيفية التحكم بالألم، مقارنة بين الخطوات العلمية الحديثة والقديمة للوصول لأفضل نتائج لإنجاح علاج الجذور .

وجدير بالذكر أنه قد تم عمل تدريب بمستشفى بركة السبع وقدم اليوم العلمي الدكتور محمد إبراهيم عامر أخصائي جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، بعنوان management of odontogenic infection برعاية الدكتور محمد كامل القرشي مدير المستشفى، وبحضور كل من الدكتور طارق أحمد الازوك وكيل عام مستشفى بركة السبع، والدكتور أحمد عبد المحسن مدير العلاجي بإدارة الأسنان بالمديرية، والدكتور حسام سويلم رئيس قسم الأسنان بالمستشفى، والدكتورة هبة المغربي نائب رئيس القسم، والدكتورة عبير الدسوقي مسئول التدريب بالمستشفى .

 

  فعاليات التدريب لإدارة الأسنان (1)

فعاليات التدريب لإدارة الأسنان (1)

 

فعاليات التدريب لإدارة الأسنان (2)
فعاليات التدريب لإدارة الأسنان (2)

 

 

فعاليات التدريب لإدارة الأسنان (3)
فعاليات التدريب لإدارة الأسنان (3)

 

 

فعاليات التدريب لإدارة الأسنان (4)
فعاليات التدريب لإدارة الأسنان (4)

 

 

 

 

 

 


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