اختتام أعمال لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري في فيينا

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اختتمت لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، اليوم الجمعة، جلستها السبعين بحضور أكثر من 150 عالمًا من 30 دولة عضوًا في اللجنة و 11 منظمة دولية واستمرت اعمال اللجنة لمدة 4 أيام في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وقال جينج تشين رئيس اللجنة - في تصريحات اليوم - أن التقدم الكبير، الذي أحرزته اللجنة منذ الدورة التاسعة والستين، يشمل العلاج الإشعاعي لمرض السرطان.

وأوضح أن اللجنة ناقشت برنامج عملها المستقبلي (2025-2029)، والمتوقع الموافقة عليه في الدورة 71 في العام المقبل.

كما رحب الرئيس بموافقة اللجنة على مبادئها الإدارية المنقحة والإجراءات الداعمة لإعداد الملاحق العلمية.

وسلط رئيس اللجنة الضوء على أهمية التعاون والدعم من جميع الدول الأعضاء في توفير البيانات، مشيرا إلى الحاجة إلى مزيد من البيانات لا سيما من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

ومن المقرر عقد الدورة الحادية والسبعين للجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري في الفترة من 20 إلى 24 مايو من العام المقبل في فيينا.