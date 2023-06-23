اليوم السابع
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الجمعة، 23 يونيو 2023 01:10 م
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أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية .. فيديو وصور

الجمعة، 23 يونيو 2023 01:00 م
أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية .. فيديو وصور سوق الطيور - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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رصدت كاميرا اليوم السابع أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ60 جنيها وكيلو الرومى البلدى ب 70جنيها، وكيلو الأرانب بـ75 جنيها وكيلو البط البلدى 70جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 73الى 75جنيها، وكيلو الفراخ  البلدى الفلاحى بـ90جنيها، وجوز السمان بـ70جنيها، وكيلو الوز بـ80 جنيها, البانية 160جنيها .

وبلغ سعر الطماطم بين 4إلى 5 جنيها في تعاملات اليوم ، والبطاطس 6 إلى 7جنيهات، والبصل ،10إلى 12جنيه والكوسة 9جنية إلى 10جنيه، والجزر بدون عروش 6 الى 7جنيهات، الخيار بين 9إلى 10جنيه.

كما سجل سعر الباذنجان البلدي 4 إلى 5جنيهات، والباذنجان الرومي 5إلى6 جنيه والباذنجان الأبيض 5 إلى 6جنيهات والرومي الصوب 4 الى 5 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 6 جنيهات.

وسجلت أسعار  الفاكهة، التفاح من 15 إلى 20 جنيها ، والموز من 10الى 12 جنيها، البرتقال من 6 إلى 7 جنيهات، العنب من 15 إلى 20 جنيها.

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محافظة المنوفية

سوق العشرين

مدينة السادات

سوق الخضار



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