أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية .. فيديو وصور

رصدت كاميرا اليوم السابع أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ60 جنيها وكيلو الرومى البلدى ب 70جنيها، وكيلو الأرانب بـ75 جنيها وكيلو البط البلدى 70جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 73الى 75جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ90جنيها، وجوز السمان بـ70جنيها، وكيلو الوز بـ80 جنيها, البانية 160جنيها .
وبلغ سعر الطماطم بين 4إلى 5 جنيها في تعاملات اليوم ، والبطاطس 6 إلى 7جنيهات، والبصل ،10إلى 12جنيه والكوسة 9جنية إلى 10جنيه، والجزر بدون عروش 6 الى 7جنيهات، الخيار بين 9إلى 10جنيه.
كما سجل سعر الباذنجان البلدي 4 إلى 5جنيهات، والباذنجان الرومي 5إلى6 جنيه والباذنجان الأبيض 5 إلى 6جنيهات والرومي الصوب 4 الى 5 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 6 جنيهات.
وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 15 إلى 20 جنيها ، والموز من 10الى 12 جنيها، البرتقال من 6 إلى 7 جنيهات، العنب من 15 إلى 20 جنيها.
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