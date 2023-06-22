9 أسواق للماشية.. تعرف على أماكن شراء الأضاحى فى الدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

استعدادات مكثفة تشهدها أسواق الماشية بمحافظة الدقهلية ، قبل أسبوع على حلول عيد الأضحى المبارك، ويبدأ المواطنون من داخل وخارج المحافظة التوافد على الأسواق لشراء أضاحى العيد، وأصبحت أسواق الماشية في الدقهلية من الأماكن الآمنة والمستهدفة نظرًا لخلوها من أي أمراض حيوانية.

وتضم محافظة الدقهلية 9 أسواق ماشية تعمل على مدار العام، ويخضعون لرقابة صارمة من لجنة بيطرية تضم أطباء ومعاونين وعمال بكل سوق، وذلك لتحصين وترقيم الحيوانات المتوافدة على السوق، لمنع انتشار الأمراض.

وينشر "اليوم السابع" خريطة أسواق الماشية بمحافظة الدقهلية تزامنا مع قدوم عيد الأضحي المبارك، ومواعيد انعقادها، حيث يعد سوق بلقاس هو الأكبر على مستوى المحافظة، ويعقد يومي السبت والأحد، ويقع على مساحة 8 أفدنة، ويتسع 3 آلاف رأس ماشية.

ويعقد سوق المنصورة يوم الإثنين، بقرية كفر البرامون مركز المنصورة، ويقع على مساحة 5 أفدنة، ويتسع ل2500 رأس ماشية، وسوق ميت العامل بمركز أجا ويعقد يوم السبت، ويقع على مساحة 16800 متر، ويتسع ل850 رأس ماشية.

كما يعقد سوق كفر اللاوندي بأجا يوم الإثنين، على مساحة 12600 متر، وسوق السنبلاوين بقرية نوب طريف يوم الخميس، ويتسع ل1000 رأس ماشية، ويقع على مساحة 5 أفدنة، وسوق ميت غمر بقرية كفر المقدام يوم الخميس، ويتسع ل200 رأس ماشية، ويقع على مساحة فدانين.

ويعقد سوق شربين بقرية كفر الأطرش يوم الإثنين، ويتسع لـ200 رأس ماشية، وسوق صهرجت بقرية ميت يعيش يوم السبت، ويتسع ل600 رأس ماشية، سوق صهرجت بكفر النعيم يوم الأربعاء، ويتسع ل700 رأس ماشية.