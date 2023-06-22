محافظ الدقهلية: خطة متكاملة لأعمال التشطيبات بمسرح المنصورة القومى

الدقهليه شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه ، المهندسه مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات بديوان عام المحافظة، لمتابعة اعمال الترميم والتدعيم للاعمال الانشائية بالمسرح القومي بالمنصورة، والتي من المقرر الانتهاء منها في نوفمبر القادم، حيث يجري تنفيذ الاعمال علي قدم وساق، وذلك من خلال دار الأوبرا المصرية بوزارة الثقافة التابع لها مسرح المنصورة القومي، وقال "مختار" انه بالتنسيق مع وزارة الثقافة وبمتابعة وزارة التنمية المحلية، في هذا الشأن فانه يجري اعداد خطة متكاملة لاعمال التشطيبات بالمسرح فور انتهاء أعمال الترميم والتدعيم للاعمال الإنشائية به.

وأضاف "مختار" أن المسرح والفن الراقي هما السبيل للارتقاء بالذوق العام وتعزيز السلوكيات الراقيه للمواطنين وأشار "مختار" أن الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر وللعالم أعلام في شتي المجالات الفنية والأدبية والدينية والثقافية والعلوم والطب مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، والشيخ جاد الحق، والشيخ نصر الدين طوبار والنقشبندي ، وسيدة الغناء العربي ام كلثوم ، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامه وغيرهم الكثير من أعلام الدقهلية، كما اشار الي ان الوجه الحقيقي لعروس النيل هما الفن والإبداع والثقافة والعلوم حتي أصبحت عاصمة مصر الطبية مؤكدا اننا جميعا ومن خلال التعاون مع كافة الجهات والوزارات المختصة نسعي لأن تعود مدينة المنصورة الي سابق عهدها عروسا للنيل ومعقلا للفن والمسرح ونبع للمواهب.

ومن جانبها اوضحت مدير عام متابعة المشروعات، ان الاعمال التي تمت حاليا بالمسرح هي اعادة التصميم الداخلي واخذ الدور الارضي بكامل الارتفاع و تم صب الجزء الامامي من دور الثاني العلوي وهو دور الإداري ومقرر استكمال صب باقي الدور و تم معالجه شروخ المبنى بالكامل وتم ازاله بعض الاسقف واعاده صبها وتم ازاله درج السلم الخلفي بالكامل وجاري استكمال صبه والمتابعة مستمره تنفيذا لتكليفات السيد" محافظ الدقهلية" للانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الانسان المصري وتنمية الوعي لدي المصريين بالمحافظات وتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم وتقديم الخدمات الثقافية والفنية والانشطة المتنوعة للمواطنين بالمحافظات، وفي اطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وفي اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة.