اليوم السابع
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7000 مسجد وساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى فى الدقهلية

الخميس، 22 يونيو 2023 11:38 ص
7000 مسجد وساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى فى الدقهلية ساحات صلاة العيد - ارشيفية
الدقهلية - محمد الحبشى

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كشف صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، عن تخصيص مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى بالدقهلية، لافتًا إلى أنه جرى تجهيز عدد كبير من المساجد والساحات الشعبية استعدادا لصلاة عيد الأضحى بهم.
 
وأضاف نظير أن محافظة الدقهلية، تستعد لأداء صلاة عيد الأضحى بتجهيز 7000 مسجد على مختلف الإدارات والمراكز المختلفة بالمديرية مع الساحات الشعبية، من أجل أداء صلاة عيد الأضحى 2023 بالدقهلية يوم الأربعاء 28 مايو، لافتًا إلى أن المديرية سمحت بصلاة عيد الأضحى 2023 فى الساحات الشعبية المتواجدة فى مختلف الأماكن على مستوى المحافظة.
 
وذكر وكيل وزارة الأوقاف أنه من بين الساحات التى ستشهد صلاه عيد الأضحى هى الساحة الشعبية بالمنصورة، الساحة الشعبية بميت غمر، الساحة الشعبية بأجا، الساحة الشعبية بالسنبلاوين، الساحة الشعبية بدكرنس، الساحة الشعبية ببلقاس، الساحة الشعبية بشربين، الساحة الشعبية بميت سلسيل، الساحة الشعبية بالجمالية، الساحة الشعبية بمنية النصر.
 
وأوضح نظير أنه جرى تجهيز الساحات والمساجد لتكون جاهزة لاستقبال المصليين لأداء صلاة عيد الأضحى بها، والتى تقام فى كل المدن والقرى التابعة لمحافظة الدقهلية فى الساعة 6:18 دقيقة صباحا وفقا للمعهد القومى للبحوث الفلكية بمصر.
 
وأضاف أن المديرية تستعد لعمل اجتماع مع أئمة المساجد قبل أيام من موعد عيد الأضحى المبارك 2023 من أجل عمل تجهيزات صلاة عيد الأضحى بشكل كامل، ووضع كافة الاحتياطات اللازمة خلال صلاة العيد.
 
وأكد استمرار ترديد تكبيرات عيد الأضحى بالمساجد بمختلف المدن والقرى بالدقهلية، حتى عصر اليوم الرابع فى عيد الأضحى المبارك 2023.
 
جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية أعلنت أن غرة شهر ذى الحجة 1444 هجريا يوم الاثنين 19 يونيو، ووقفة عرفات فلكيا يوم الثلاثاء 27 من نفس الشهر، وعيد الأضحى المبارك يوم 28 يونيو.

عيد الأضحى المبارك

ساحات عيد الأضحى

مساجد وساحات عيد الأضحى

أماكن صلاه عيد الأضحى المبارك

معاد صلاه عيد الأضحى

تاريخ عيد الأضحى

وزارة الأوقاف

دار الإفتاء المصرية



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