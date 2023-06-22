اليوم السابع
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‫طب بيطرى القاهرة ينظم ندوة لـ أئمة الأوقاف حول الشروط الصحية لاختيار الأضاحى

الخميس، 22 يونيو 2023 11:28 ص
‫طب بيطرى القاهرة ينظم ندوة لـ أئمة الأوقاف حول الشروط الصحية لاختيار الأضاحى أسواق بيع الأضاحى
كتبت أسماء نصار

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نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة ندوة ارشادية للأئمة التابعين لوزارة الأوقاف، حول الشروط الصحية لاختيار الأضاحي، وأهمية الذبح داخل المجازر، والفحص البيطري بعد الذبح.
 
وحددت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بعض العلامات للتأكد من سلامة الأضاحى واللحوم فى إطار الدور التوعوى والإرشادى للوزارة وهى أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل و أن تكون العينان لامعتان براقتان، ولا يوجد بهما أى إصفرار أو إحمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات و أن يكون تنفس الحيوان طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.
 
كما تضمنت العلامات أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات و أن يكون فم ولسان الأضحية خالى من الإلتهابات والإفرازات و أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد و أن يكون الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.
 
وشملت أن يكون الحيوان نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول و أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية و أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تُحس باليد عند لمسها و ألا يكون الكرش ممتلىء بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من  جانبيه و أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الإنتفاخ والإسهال .
ثانياً بالنسبه للحوم.
 
أما العلامات التى تدل على سلامة اللحوم فهى لون اللحم الجيد ما بين الأحمر الفاتح والغامق و أن يكون نسيج اللحم صلب متماسك فلا يترك أثر عند الضغط عليه باليد و أن تكون اللحوم خالية من أى بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزيفيه حمراء و أن تكون اللحوم ذو رائحة طبيعيه جيدة، ولا يكون بها رائحة تعفن أو تزنخ و ضرورة شراء اللحوم من محلات جزارة نظيفة ومعروفة و التأكد من وجود أختام المجازر الحكومية على اللحوم و أن تكون خاليه من أى مظاهر لأنسجه مخاطيه أو رخويه، و أن تكون قطع اللحوم متجانسة فى الشكل واللون والملمس والقوام.
 
 

اللحوم

وزارة الزراعة

الاضاحى

المجازر الحكومية



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