وفاة 2 متأثرين بإصابتهما فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى مهندس وربة منزل مصرعهما، فيما أصيب 6 أشخاص آخرين، فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز مغاغة فى شمال محافظة المنيا يوم أمس.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى، أمام مركز مغاغة، مما أسفر عن مصرع "هانى.د مهندس، و"إيمان.ص" 44 سنة ربة منزل، وإصابة 6 آخرين بينهم 4 أطفال أبناء الأول.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة للعلاج، كما تم نقل الجثتين للمشرحة، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل فريق من إدارة المرور والوحدة المحلية، لإعادة تسيير الحركة بالطريق، وتبين أن السيارة النقل كانت محملة بـ 8 طن سكر، وفى طريقها لمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف.

وشهد الطريق الصحراوى الغربى، أمس الأربعاء، حادث تصادم بين سيارتين، أمام مركز العدوة، بسبب التخطى الخاطئ، مما أسفر عن إصابة 8أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث وكلفت النيابة العامة البحث الجنائى بالتحرى وتشكيل لجنة فنية من المرور للمعاينة.