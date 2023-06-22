وزير خارجية إيطاليا: إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن يبدأ فورًا

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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى أنطونيو تايانى، ضرورة أن تبدأ عملية إعادة الإعمار على الفور فى أوكرانيا، مشيرًا إلى أهمية تطهير الحقول من الألغام التى من شأنها أن تلحق مزيدًا من الضرر بالمواطنين.

وشدد الوزير - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" اليوم/الخميس/ - على الحاجة للبدء بإعادة إعمار المرحلة الأولى، لافتًا إلى أنه قد تم تنظيم "حدثًا رائعًا فى روما مع حوالى ألف شركة إيطالية وأوكرانية، على وجه التحديد لإشراك قطاعنا الخاص فى مرحلة إعادة الإعمار أيضًا".

وأوضح أن هذا التنظيم "يمثل رسالة تضامن مع الشعب الأوكراني، فضلاً عن كونه فرصة كبيرة لشركاتنا أيضًا"، لافتًا إلى أن أوكرانيا ستكون جزءًا من الاتحاد الأوروبى ومن السوق الأوروبية الموحدة فى المستقبل.



وأعرب تاياني، عن أمله بأن تنتهى الحرب بأسرع ما يمكن، مؤكدًا أن إيطاليا تشجيع كل مبادرات السلام العادل، مشيرًا إلى أن إيطاليا دعمت مباردة تركيا وتريد أن يبقى الممر الأخضر لنقل الحبوب من أوكرانيا إلى البلدان الأفريقية، مستقرًا؛ لأن "هذا يضمن الاستقرار فى القارة الأفريقية أيضًا، حيث الحاجة ملحة للحبوب المنتجة فى أوكرانيا".



وأشار وزير الخارجية إلى "الحاجة أيضًا إلى إنشاء منطقة حرة حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية من أجل تجنب أى خطر اشعاع نووي"، قائلاً: "نعتمد كذلك على مبادرة الفاتيكان ونأمل أن تقوم الصين بدورها أيضًا، وإن من المؤكد أن الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا ليس قاب قوسين، لكن يجب أن نواصل السعى إلى السلام، وألا ننفك عن فعل ذلك أبداً".



وتطلعًا إلى مستقبل العلاقات مع كييف، قال تايانى إن أوكرانيا "لن تنضم إلى الناتو فى وقت قريب جدًا، فهناك طريق طويلة يجب سلكها، حتى لو كان الهدف النهائى هو إمكانية التفكير بمجلس الناتو وأوكرانيا، حيث تشارك الأخيرة فى استراتيجيات الناتو"، مختتمًا بقوله إن "هذا الأمر يمكن أن يمثل خطوة أولى نحو العضوية".