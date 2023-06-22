ننشر مواقيت الصلاة الخميس 23/6/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:57 ص

موعد صلاة العصر 32: 4

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:33

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 1:01

موعد صلاة العصر 4:40

موعد صلاة المغرب 8:07 م

موعد صلاة العشاء 9:43 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:01

موعد صلاة الظهر 12:52 م

موعد صلاة العصر 4:29 م

موعد صلاة المغرب 7:57 م

موعد صلاة العشاء 9:31 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:05

وقت صلاة الظهر 12:44

موعد صلاة العصر 4:14 م

وقت صلاة المغرب 7:43 م

وقت صلاة العشاء 9:12 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:50 ص

موعد صلاة العصر 13: 4

موعد صلاة المغرب 7:43 م

موعد صلاة العشاء 9:08