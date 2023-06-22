نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم 4 ندوات لشرح مناسك الحج وتودع حجاج القرعة

وأضاف أن نقابة المهندسين بالإسكندرية تسعى أن يكون لها دور فى توفير رحلات الحج من خلال لجنة الرحلات بأسعار مميزة وخدمات بأعلى مستوى للمهندسين وأسرهم متمنيًا لهم كل التوفيق وان يكون حجًا مبرورا.

ومن جانبه قال المهندس وليد ماضى رئيس لجنة الرحلات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن هدف نقابة المهندسين من خلال لجنة الرحلات هو توفير خدمة مميزة فى الحج للمهندسين وأسرهم ، مؤكدًا أنه توفير سعر منخفض هذا العام لاول مرة بسعر 97.5 ألف جنيه للمستوي البري وهو أقل من القيمة التي حددتها ضوابط وزارة السياحة المصرية وهي 130 ألف جنيه بسعر 90 ألف للمستوي الاقتصادي وهو اقل من القيمه التي حددتها ضوابط وزاره السياحه المصرية وهي 130 الف جنيه و للمستوي الفاخر 5 نجوم صف أول علي الحرمين بـ 260 ألف وهو أقل من القيمة التي حددتها ضوابط وزارة السياحة المصرية وهي 310 ألف جنيه بجودة مرتفعة وذلك لثقة شركات السياحة فى نقابة المهندسين، معبرا أن النقابة حريصة علي توفير أفضل خدمة باقل سعر وأعلى جوده.

وقامت شركة السياحة بشرح البرنامج ثم مناسك الحج للمهندسين وأسرهم المسافرين وتسليمهم جوازات السفر وتأشيرات الحج وتذاكر الطيران و هدايه الحج والإجابة على كافة استفساراتهم.

وكانت قد أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية عن أسماء الفائزين فى قرعة الحج السياحى لعام 1444هجريًا لكافة المستويات السياحيه ( الفاخر 5 نجوم والاقتصادى والاقتصادى تحسين ٥ نجوم والبرى ).

وفاز بالمستوى الاقتصادي 37مهندس والاقتصادى تحسين 51، بينما فاز بالمستوى البرى 22 مهندس والمستوى الفاخر 5نجوم 9 مهندسين.