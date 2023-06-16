نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم لقاء لشرح مناسك الحج وتودع حجاج القرعة

فى البداية هنأ الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، الحجاج من المهندسين وأسرهم متمنيًا لهم مناسك موفقه.

وأضاف إن نقابة المهندسين بالإسكندرية تسعى ان يكون لها دور فى توفير رحلات الحج من خلال لجنة الرحلات بأسعار مميزة وخدمات بأعلى مستوى للمهندسين وأسرهم متمنيًا لهم كل التوفيق وان يكون حجًا مبرورا.

ومن جانبه قال المهندس وليد ماضى رئيس لجنة الرحلات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن هدف نقابة المهندسين من خلال لجنة الرحلات هو توفير خدمة مميزة فى الحج للمهندسين وأسرهم، مؤكدًا أنه توفير سعر منخفض هذا العام لأول مرة بسعر 97.5 ألف جنيه للمستوي البري وبسعر 90 ألف للمستوي الاقتصادي وهو أقل من القيمة التي حددتها ضوابط وزارة السياحة المصرية وهي 130 ألف جنيه بجودة مرتفعة وذلك لثقة شركات السياحة فى نقابة المهندسين، مضيفا أن النقابة حريصة علي توفير أفضل خدمة باقل سعر وأعلى جودة.

وقامت شركة السياحة بشرح البرنامج ثم مناسك الحج للمهندسين وأسرهم المسافرين برى والاقتصادي تحسين وتسليمهم تأشيرات الحج و هدايه الحج والإجابة على كافة استفساراتهم.

وكانت قد أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية عن أسماء الفائزين فى قرعة الحج السياحى لعام 1444 هجريًا لكافة المستويات السياحية" الفاخر 5 نجوم والاقتصادى والاقتصادى تحسين 5 نجوم والبرى".

و فاز بالمستوى الاقتصادي 37 مهندسا والاقتصادى تحسين 51، بينما فاز بالمستوى البرى 22 مهندس والمستوى الفاخر 5 نجوم 9 مهندسين.