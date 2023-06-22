اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة الأزهر يعلن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا بالتدريب الصيفى

الخميس، 22 يونيو 2023 02:36 م
نائب رئيس جامعة الأزهر يعلن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا بالتدريب الصيفى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه إشارة إلى مذكرة التفاهم مع جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ومعهد تكنولوجيا المعلومات فرع القرية الذكية؛ تقرر فتح باب التقديم للتدريب الصيفي لطلاب جامعة الأزهر في التخصصات التالية:
 
IoT
Agile
CS50
AI & ML
Open Source
Cyber Security
Social Media Marketing
MEAN Stack Development 
ASP.NET Core Fundamentals 
Front End Web Development
Web Development using PHP
Web Development using .NET
Web Development using Python
Introduction to Web Technologies
Introduction to Programing using Java
Software Testing & Quality Assurance
Developing Mobile Applications using iOS
Developing Mobile Applications using Flutter 
Developing Mobile Applications using Android
Developing Mobile Applications using ReactNative
Advanced Frontend Web Development using ReactJS
 
وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الدَّراسة بجميع الدورات التدريبية تكون بنظام التعلم عن بعد، مشيرًا إلى أنه يتعين على الطالب توفير جهاز حاسب آلي ووجود اتصال ملائم بشبكة الإنترنت في المنزل فيما عدا دورة IoT حيث إن التدريب مختلط، لافتا إلى أن هذه الدورات التدريبية مجانية بالكامل، في إطار بروتوكول التعاون، مشيرا إلى أن التدريب موجه لطلاب جامعة الأزهر، ولا يوجد اختبارات قبول ولكن أولوية القبول للسنوات الدراسية الأخيرة ثم أسبقية التقديم مع مراعاة تناسب التخصصات الدراسية مع رغبات الالتحاق لكل طالب بالإضافة إلى خلفيته العلمية، وبنهاية التدريب وإتمام الطالب متطلبات المحتوى من واجبات ومشاريع والالتزام بالحضور مدة التدريب يحصل الطالب على شهادة إتمام التدريب بالمعهد وفقًا لعدد الساعات التدريبية لكل مسار تدريبي.
 
وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق سرعة استكمال البيانات على الرابط التالى علمًا بأن آخر موعد للتسجيل الأربعاء الموافق 5 من يوليو لعام 2023:
https://www.cognitoforms.com/ITI7/ITiSummerCodeCamp2023AlazharUniversity

جامعة الازهر

الازهر الشريف

اخبار الازهر

التدريب الصيفى



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