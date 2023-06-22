اليوم السابع
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موعد صلاة عيد الأضحى 2023 فى القاهرة والمحافظات

الخميس، 22 يونيو 2023 12:43 م
موعد صلاة عيد الأضحى 2023 فى القاهرة والمحافظات صلاة العيد
كتب: محمود راغب

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يتسائل العديد من المواطنين عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام 2023، حيث يفصلنا أيام معدودة على العيد، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أن يوم الاثنين الموافق 19 من شهر يونيو 2023، هو أول أيام ذي الحجة 1444هـ، وأن يومَ الثلاثاء الموافق 26 من شهر يونيو 2023 م هو التاسعُ من ذى الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الأربعاء الموافقَ 28 من شهر يونيو 2023 م هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

 

وينشر "اليوم السابع"  مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 فى مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلى:

 

القاهرة 6:21

 

الجيزة 6:22

 

الإسكندرية 6:24

 

بورسعيد 6:14

 

السويس 6:16

 

العريش 6:08

 

الطور 6:16

 

سانت كاترين 6:14

 

طابا 6:08

 

شرم الشيخ 6:14

 

دمنهور 6:22

 

طنطا 6:20

 

المنصورة 6:18

 

الزقازيق 6:19

 

بنها 6:21

 

شبين الكوم 6:21

 

كفر الشيخ 6:20

 

الفيوم 6:25

 

بنى سويف 6:24

 

المنيا 6:28

 

أسيوط 6:28

 

سوهاج 6:28

 

قنا 6:24

 

أسوان 6:28

 

أبو سمبل 6:37

 

مرسى مطروح 6:34

 

الغردقة 6:18

 

الخارجة 6:36

 

الإسماعيلية 6:16

 

دمياط 6:16

 

السلوم 6:42

 

نويبع 6:10

 

حلايب 6:17

 

شلاتين 6:19

 

 

وهلال شهر ذو الحجـة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

 


عيد الاضحى المبارك

صلاه عيد الاضحى

موعد صلاه عيد الاضحى

دار الافتاء المصريه

دار الافتاء

مواعيد صلاه العيد

موعد صلاه العيد بالقاهره

موعد صلاه العيد بالجيزه

صلاه العيد



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