اليوم السابع
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الخميس، 22 يونيو 2023 11:12 م
أكرم القصاص
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مصرع 4 وإصابة 9 آخرين جراء أعاصير فى مدينة تكساس الأمريكية

الخميس، 22 يونيو 2023 09:57 م
مصرع 4 وإصابة 9 آخرين جراء أعاصير فى مدينة تكساس الأمريكية إعصار - أرشيفية
أ ش أ

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 ضربت سلسلة من الأعاصير شمال غربى مدينة تكساس الأمريكي، اليوم الخميس، مما أدى إلى هبوب رياح شديدة وبَرَودة شديدة فى المنطقة ومصرع أربعة على الأقل وإصابة 9 آخرين فى المدينة.

وقال مات زيبل من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن إعصارًا عملاقًا بالقرب من أماريلو، تكساس، تسبب فى مقتل أربعة أشخاص، وإصابة تسعة آخرين وإلحاق أضرار جسيمة.

وأضاف زيبيل أن العاصفة استمرت فى إنتاج رياح بسرعة 109 أميال فى الساعة بالإضافة إلى 4 بوصات أو أكبر.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية فى أماريلو سلسلة من التحذيرات من حدوث عواصف رعدية وأعاصير شديدة فى المنطقة، مساء أمس الأربعاء، محذرة من أن العواصف قد تسبب بردًا كبيرًا ورياحًا شديدة.

 

 


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