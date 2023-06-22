مصرع شاب غرقا بمياه بحر مويس بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقى شاب بمحافظة الشرقية،مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس بدائرة مركز كفر صقر، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهرى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كان تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول " جمال أ ع " 19 عاما مقيم نطاق دائرة مركز شرطة كفر صقر ،جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى من قبل مفتش الصحة تبين أن الوفاة حدثت نتيجة اسكفسيا الغرق، وتبين أثناء قيام الشاب بالاستحمام بمياه بحر مويس، غرق لعدم إجادته السباحة.

تم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بكفر صقر، صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها







