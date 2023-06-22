مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 209 منشآت

قامت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية، خلال الأسبوع الماضى بشن حملات تفتيشية على 209 منشآت تبين أن 59 منشأة منها دون ترخيص و 12 أخرى تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 189 محضراً و سحب 73 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما جرى إعدام 1322 كيلو من أغذية متنوعة و235 لتر عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وفى سياق متصل قام مكتب الأغذية بإدارة المنصورة بحملة مكبرة علي 18 منشأة غذائية حيث تم المرور علي 18 منشأة غذائية تبين أن 12 منهم دون ترخيص و منشآتين بهما خطر داهم يستوجب الغلق الفوري

وقد تم تحرير عدد 34 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية و ضبط 1080 كيلو من بروتين (مستخلص من شرش الجبنة الرومي) غير مخصص للاستخدام الادمي ونحو 623 كيلو من أغذية متنوعة بالإضافة الي 70 لتر زيت محروق و سحب عدد 9عينات .

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك