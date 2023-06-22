اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 يونيو 2023 02:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور روسيا غدا

الخميس، 22 يونيو 2023 12:42 م
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور روسيا غدا رافائيل جروسى
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، غدا الجمعة، زيارة عمل رسمية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف - في تصريح اليوم الخميس، إن جروسي يخطط لزيارة مدينة "كالينينجراد" الروسية، حيث يلتقي بمدير وكالة الطاقة النووية الروسية أليكسي ليخاتشيوف

يُذكر أن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زار محطة "زابوروجيا" النووية، يوم الخميس الماضي، وتقع هذه المحطة النووية على الضفة اليسرى لنهر "دنيب" بالقرب من مدينة "إنيرجودار"، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة، ووقعت محطة زابوروجيا النووية منذ مارس 2022 تحت سيطرة القوات الروسية.

 


روسيا

الوكاله الدوليه للطاقه الذريه

مدينه كالينينجراد

كالينينجراد

زابوروجيا

محطه زابوروجيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة