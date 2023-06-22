مخاطر وأعراض الإصابة بـ حساسية الدواء

كتب حسا الشقويرى

تستخدم الأدوية على نطاق واسع لعلاج المرض والقضاء على المشاكل التى لا تزال تشكل تهديدًا لصحتنا، لكن فى بعض الأحيان يتفاعل جسمنا بشكل مختلف مع بعض الأدوية التى تصيبنا بالحساسية، وتسمى الحساسية الناتجة عن استهلاك الأدوية "حساسية الدواء".

تحدث حساسية الدواء لما يقرب من 5% من الأشخاص الذين يتناولون الدواء، ومن المهم إدراك الحساسية قبل فوات الأوان، ومع زيادة الحساسية، تزداد أعراض حساسية الدواء أيضًا ، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.



حساسية الدواء حساسية الأدوية هى تأثير سلبى للدواء الذى يؤثر على جسمك. يحدث هذا بسبب الاستجابة المناعية للدواء الذي يأخذها كعدو وتتفاعل مع ذلك، نتيجة لذلك تصاب بحساسية قد تستمر لبضعة أيام حتى ينتهي الدواء من تأثيره. هناك فرق بين الآثار الجانبية للدواء وبين الإصابة بالحساسية تجاه الدواء. عادة ما يعاني الأشخاص من الآثار الجانبية للدواء ، فقط نحو 5-10% من الأشخاص يعانون بالفعل من حساسية تجاه الدواء.



آثار حساسية الدواء الحساسية الدوائية لها بعض الأعراض الواضحة لدى الشخص المصاب بها، قد تكون لديهم..

طفح جلدى على أجسامهم

حمى شديدة مفاجئة تستمر لعدة أيام

صعوبة فى التنفس

تغيير السلوك

تهيج وحكة



مخاطر الإصابة بالحساسية من الأدوية لا تسبب حساسية الدواء أي ضرر أو مخاطر كبيرة على الصحة في معظم الحالات، لكن من الممكن أن يصاب الشخص بالحساسية بسبب تناول دواء معين ويزداد الأمر سوءًا، إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب واستمرت الأعراض في الارتفاع ، فيمكن أن يؤثر على الأعضاء الأخرى وعمل الجسم.

يمكن أن تسبب الحساسية الشديدة للأدوية مضاعفات تهدد الحياة، على سبيل المثال الحساسية المفرطة ، هو رد فعل مفاجئ يحدث في الجسم بسبب حساسية الدواء أو مسببات الحساسية التي تدخل الجسم. بسبب هذه الحساسية ، يحدث تفاعل آخر في الجسم بعد تناول الدواء مباشرة ، مما قد يؤدي إلى مشاكل مختلفة في القلب والجهاز التنفسي.



الأدوية التي تسبب الحساسية يعتمد الأمر على كل فرد، يمكن أن يعاني الأشخاص المختلفون من الحساسية من أنواع مختلفة من الأدوية، ومع ذلك هناك بعض الأدوية التي يكون لدى الأشخاص حساسية منها في الغالب:

عقاقير المضادات الحيوية التي تتكون من البنسلين أو المضادات الحيوية الصوفا التي يتم تناولها كأدوية طبية

يُستهلك الأسبرين على نطاق واسع ولكن يمكن أن يسبب الحساسية للأدوية أيضًا

أدوية العلاج الكيميائي

الأصباغ المستخدمة في الأشعة السينية

بعض الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات التي تستهلك على نطاق واسع

مضادات الاختلاج

الأدوية التي تحتوي على علاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة