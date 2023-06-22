محافظ دمياط تقود جولة ميدانية لمتابعة مشروع تطوير مدخل المدينة

دمياط - هيثم مراد

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة ميدانية، تفقدت خلالها طريق شطا بمدخل المحافظة لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بتطويره كمرحلة أولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية بإجمالى عرض 10.75متر للاتجاه الواحد، كنا تضمن المشروع أيضا إضافة حارة خدمية بعرض 3 أمتار بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء جزيرة وسطى أرصفة جانبية وشبكة لصرف مياه الأمطار فضلا عن إنارة وتشجير الطريق وإعادة تخطيط الدوران بدايةً من الكمين القديم حتى مدخل مدينة دمياط.

وأطلعت محافظ دمياط خلال جولتها على آخر التطورات بالمشروع والعينات الخاصة بأعمدة الانارة وبلاطات الإنترلوك، وكذلك العمل وفقًا لطبيعة كافة القطاعات بالطريق للارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة والتى تُعد من أهم المداخل للمدينة.

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، والعمل وفقًا لخطة محددة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة والإسراع بخطوات التنفيذ لتحقيق رؤية المحافظة للارتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المحافظة ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوى.

وأوضحت أن هناك حزمة من المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن أبرز تلك المشروعات التي تشهدها المحافظة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحة أن هذه المشروعات ستكون سببا في إحداث نقلة نوعية في كافة خدمات المحافظة، مشيدة بالدور التى قدمته مشروعات المبادرة الرئاسية في تطوير القطاعات المتنوعة داخل المحافظة، وعلى رأسها تطوير شبكة الطرق داخل دمياط.