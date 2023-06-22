مياه دمياط: حملات توعية موسعة تجوب أرجاء محافظة دمياط تزامنا مع اقتراب العيد

دمياط معتز الشربيني

تنظم إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمباط بحملات توعية موسعة للتوعية بالحفاظ على خدمتي المياه والصرف الصحي والتنويه بعدم إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي ببالوعات الصرف الصحي والتعرف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع شبكة الصرف الصحى وكذلك ترشيد استهلاك المياه تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك .

الحملة شملت كافة مراكز المحافظةوفقا لخطة عمل موضوعة بالتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات التنفيذية بالمحافظة لانجاح الحملة وتحقيق الانتشار.

يأتي ذلك بناء علي توجيهات اللواء أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط وبمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك وما يرافقه من مشكلات خاصة بالصرف الصحى والمياه وحرصا على صالح المواطنين.