محافظ جنوب سيناء يتفقد الوحدة البيطرية والقرية التراثية استعدادا لسباقات الهجن

جنوب سيناء - ياسر عامر

أجرى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، زيارة تفقدية للوحدة البيطرية بمنطقة الهجن والتى تم الانتهاء من أعمال فرشها وإتمام التجهيزات الخاصة بها، وتجهيز الوحدة بالأدوات اللازمة من أجهزة سونار وميكروسكوب، وأدوات الجراحة والشرائح الخاصة بالهجن، وكذلك الأدوية المستخدمة فى علاج الحيوانات والهجن المشاركة فى السباقات، وكذلك التجهيزات الخاصة بفرش الوحدة من الثلاجات والمكاتب والاستاندات الخاصة بالأدوية.

وذلك فى إطار جولاته التفقدية الميدانية المتعددة اليومية المستمرة لمتابعة موقف جميع المشروعات بجميع مدن المحافظة للوقوف على استعدادات افتتاحها وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ.

وأشاد المحافظ بأعمال الفرش والتجهيزات واستعدادات الوحدة للعمل ووجه بإنهاء أعمال اللاند سكيب بمحيط الوحدة.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد الاسكندرانى السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من القيادات التنفيذية، وكان فى استقبالهم بالوحدة الدكتورة رحاب الجوهرى مدير الطب البيطرى بالمحافظة.

وخلال الجولة تفقدية، تابع المحافظ ومرافقيه أخر المستجدات الخاصة بأعمال الإنشاء واللاند سكيب والأعمال الجمالية للقرية التراثية التى يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار المحافظ أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوى، حدائق مفتوحة ولاند سكيب، لافتا أن ذلك فى إطار الاستعداد للمهرجان المصرى الإماراتى الثانى لسباقات الهجن والتراث، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.