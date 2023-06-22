محافظ القليوبية يتابع استعدادات المحافظة لعيد الأضحى ويرفع حالة الطوارئ

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجارى تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام، ورؤساء المدن والأحياء، ومديرى المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

وبدأ المحافظ المجلس بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذى ولمواطنى المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يكون عيدا سعيدا على مصر وأن يحفظ مصر وشعبها وقائدها من كل مكروه وسوء، كما قدم التهنئة أيضا بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو والتى كانت بمثابة الانطلاقة نحو بناء الدولة المصرية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع المحافظ، التوجيهات الخاصة بالمجلس التنفيذى حيث وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات بضرورة تحديد الإجازات للأجهزة التنفيذية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع رفع حالات الاستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق وإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الاحتفال بالأعياد وعيد الأضحى المبارك لتلقى أى بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الأزمات بالمحافظة بشكل فورى والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، ووكيل وزارة الصحة، بضرورة المرور على المجازر والاهتمام بنظافتها والتأكيد على سلامة الصرف الصحى بها والاهتمام برفع مخلفات الذبح أول بأول بالمراكز والمدن والأحياء، موجها أيضا رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع الجهات الأمنية نحو اتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاة العيد وتدعيمها بواسطة أفراد الحماية المدنية والمباحث والتنسيق مع مديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الأضحى المبارك، والتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية.

وفى قطاع التموين، وجه الهجان، مدير مديرية التموين بالعمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع مع الاستمرار فى إقامة الشوادر والمعارض والتوسع فى فتح (منافذ توزيع القوات المسلحة - أمان التابعة لوزارة الداخلية - والتابعة للغرفة التجارية بالقليوبية - المنافذ المتنقلة المرخصة من وزارة الزراعة)، موجها أيضا بضرورة المراقبة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بالمنافذ والمحلات التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الاحتفال بالأعياد والتشديد على المراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة والعمل على متابعة حصة المحافظة من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة والتأكد من وفرتها وتغطية احتياجات المواطنين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة والداخلية.

كما وجه المحافظ، بضرورة التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهرى ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد صلاحيتها من وضع لافتات تحذيرية بأماكن الاستحمام بالنيل - الرياحات - الترع وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الاحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالى وتلافى وجود أى تراكمات للقمامة بالشوارع والاهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتأكيد على إجراءات السلامة بها.

وتابع المحافظ، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط المساجد وساحات الصلاة والمنشآت العامة والأهداف الحيوية والتى تعوق كشافات الإضاءة العامة ورفع أى مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات التالفة وإعادة صيانة الشوارع وتأهيلها من أعمال صيانة وترميم للأرصفة والبلدورات ودهانها وازالة آية أتربة بجوار الأرصفة ومحولات الكهرباء والاهتمام بالتشجير وتجهيز الحدائق العامة والمنتزهات لاستقبال الزائرين.

كما أكد محافظ القليوبية، على رؤساء المراكز والمدن والاحياء التأكيد على التصدى الفورى لأى محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية مع اعتبار ذلك مسؤلية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أى تعديات والتى سيتم رصد وقوعها أثناء فترة الأعياد مع التأكيد على مدير مديرية الطرق ورؤساء المراكز والمدن والأحياء على الالتزام بالمواصفات القياسية والكود المصرى فى اعمال تنفيذ رصف الطرق ومعالجة أوجه القصور فى مراحل التنفيذ وخلافه طبقاً لما هو موضح بالكتاب الدورى رقم 158 لسنة 2019.

كما تناول المحافظ خلال الاجتماع، موقف تقنين أراضى أملاك الدولة ونسب إنجازهم من سداد رسوم التعاقد ونسب المحافظة من تحرير العقود للمواطنين، حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضى أملاك الدولة فى أسرع وقت واسترداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

وخلال المجلس التنفيذى تم الموافقة على قيام مركز معلومات الشبكات الأرضية بإدراج مشروع شراء قطعتى الأرض الكائنتين بنطاق الوحدة المحلية بشلقان مركز القناطر الخيرية، ضمن الخطة الاستثمارية لديوان عام المحافظة وذلك لبناء مركز لمعلومات الشبكات الأرضية لتعظيم موارد المحافظة، كما وافق المجلس التنفيذى على طلب هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية بالتصريح بالتوسع لتعلية بالمدارس القائمة بالقرى لتكون أرضى وأربعة أدوار بما لا يتجاوز الارتفاعات المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة بالقرى، وذلك باعتبارها مشروع قومى والعمل على تخفيض الكثافة الطلابية بالفصول لصالح العملية التعليمية.

كما وافق المجلس على طلب جمعية بناء للتنمية بإبرام بروتوكول تعاون مع محافظة القليوبية وحدة السكان بشأن تنفيذ خطة تدريبية وتوعوية لفئات المجتمع والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 165م بعزبة العسايلة زمام الوحدة المحلية بالأحراز مركز شبين القناطر، لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب عليها وجارى العمل بإنشاء المركز ووصلت نسبة التنفيذ إلى 10%.

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1501م بمدينة شبين القناطر لصالح مديرية التضامن الاجتماعى لإقامة مركز تأهيل، وكذا الموافقة على تخصيص قطع أراضى لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لإنشاء محطات رفع صرف صحى عليها وبيانها كالتالي:

- قطعة أرض مساحتها 318م بعرب صالح زمام الوحدة المحلية بنوى مركز شبين القناطر تبرع المواطن حمدى عبد الرازق عواد.

- الموافقة على قبول التبرع وتخصيص قطعة أرض مساحتها 100م بقرية نوب طحا زمام الوحدة المحلية بنوى مركز شبين القناطر تبرع المواطن محمد فرج سيد محمد.

- الموافقة على قبول التبرع تخصيص قطعة أرض مساحتها 100م بعزبة أبو خليفة زمام الوحدة المحلية بالجعافرة مركز شبين القناطر، تبرع المواطن عبد المؤمن متولى عبد المؤمن الروبى.

- الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 100م بمنطقة شرق البنزينة زمام الوحدة المحلية بكفر شبين مركز شبين القناطر، تبرع المواطن إسلام محمود محمد عيد.

- الموافقة على قبول التبرع وتخصيص قطعة أرض مساحتها 160م بقرية كفر طحا زمام الوحدة المحلية بطحوريا مركز شبين القناطر تبرع المواطن صلاح رياض السيد على.

- الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 100م بعزبة ميخائيل بقرية عرب الحسانية زمام الوحدة المحلية بطحوريا مركز شبين القناطر تبرع ورثة المواطن أحمد يونس على.

- الموافقة على قبول التبرع وتخصيص قطعة أرض مساحتها 243م بعزبة أبو حداد بقرية كوم السمن زمام الوحدة المحلية بالجعافرة مركز شبين القناطر تبرع المواطن أيمن أحمد عبد الرحمن سعيد.

- الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 100م بعزبة نفوسة زمام الوحدة المحلية بنوى مركز شبين القناطر تبرع المواطن عاطف حسين عبد الواحد طه.

- الموافقة على قبول التبرع وتخصيص قطعة أرض مساحتها 100م بعزبة السيد القاضى بقرية كوم السمن زمام الوحدة المحلية بالجعافرة مركز شبين القناطر تبرع المواطن عصام محمد عبد القوى حسان.

- الموافقة على قبول التبرع وتخصيص قطعة أرض مساحتها 100م بعزبة محمد عثمان زمام الوحدة المحلية بالجعافرة مركز شبين القناطر تبرع إحدى الشركات.

- الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 100م بعزبة الجزار زمام الوحدة المحلية بالجعافرة مركز شبين القناطر تبرع إحدى الشركات.

- الموافقة على قبول التبرع وتخصيص قطعة أرض مساحتها 100م بعزبة الست إقبال بكوم السمن زمام الوحدة المحلية بالجعافرة مركز شبين القناطر تبرع المواطن صبرى حسين إمام الكرداسى.

كما تم الموافقة على إطلاق اسم الشهيد الرائد محمد مظهر أحمد حسن على مدرسة العبور الثانوية بنين التابعة لإدارة العبور التعليمية وذلك تخليداً لذكراه، والموافقة على إطلاق اسم الشهيد الجندى إبراهيم رفعت عواد حسن على مدرسة عرب الرمل للتعليم الأساسى بأبو زعبل التابعة لإدارة الخانكة التعليمية وذلك تخليداً لذكراه أيضا.