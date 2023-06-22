محافظ الإسماعيلية يترأس اللجنة العليا لاختيار القيادات بالمحافظة

الإسماعيلية _ السيد فلاح _ صبري غانم

عُقِدت اللجنة العليا لاختيار القيادات بالمحافظة، برئاسة اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وبحضور السكرتير العام للمحافظة، وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير عام الموارد البشرية، مدير عام الشئون القانونية، ومدير عام التنظيم والإدارة بالإسماعيلية، وذلك لاختيار المتقدمين لدرجة مدير عام الإدارة العامة بمركز التدريب الإداري، ومدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة، وكذلك تجديد درجات مديري عموم الخدمات التربوية، الإدارة التعليمية، والتعليم الفني والتعليم العالي.

وقال بيان لمحافظة الإسماعيلية، إن ذلك يأتي في إطار حرص محافظ الإسماعيلية على اختيار العناصر البشرية الأكفأ والأنسب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.





