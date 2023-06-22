محافظ الإسماعيلية يتابع اللمسات الأخيرة قبل افتتاح حديقة الخالدين خلال أيام.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم - السيد فلاح

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، اللمسات المراحل النهائية من أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تجري حاليًا بحديقة الخالدين بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، استعدادًا لافتتاحها أمام المواطنين خلال أيام وتزامنا مع عيد الأضحى المبارك كما تفقد حديقة المعرفة .

ورافق المحافظ خلال تفقده حديقة الخالدين وحديقة المعرفة النائب حماد موسى عضو مجلس الشيوخ واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد واللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة والمهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية واللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

وحرص محافظ الإسماعيلية على تفقد اللمسات الأخيرة لأعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الخالدين التي تجري حاليًا قبل افتتاحها بأيام قليلة، عن طريق مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، لتكون متنفسًا لمواطني الإسماعيلية وتلبي كافة احتياجاتهم.

حيث تفقد كافة أعمال التطوير، واطَّلع على كافة التصميمات والشكل النهائي للحديقة بعد التطوير تمهيدًا لافتتاحها، حيث صُممت الحديقة لتشمل أماكن لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة (كرة قدم، صالة لياقة بدنية "gem"، وملاعب بادل)، وأيضًا أماكن ترفيهية، مسطحات خضراء، ومحال لتقديم كافة الخدمات داخل الحديقة، ومناطق الكافيهات وتقديم خدمات الأطعمة والمشروبات، وذلك على مساحة تقارب 17ألف متر مربع.

وأكد "بشارة" خلال جولته على ضرورة مراعاة كافة التجهيزات التي يحتاجها ذوي القدرات الخاصة أثناء تواجدهم بالحديقة، خاصة البوابات ودورات المياه، بجانب الاهتمام بالمسطحات الخضراء والأشجار داخل الحديقة، موجها أنه تعبر عن كافة اللوحات والتصميمات، والألوان داخل حديقة الخالدين عن تاريخ محافظة الإسماعيلية العريقة وشعبها الذي يمتاز بذوقه الرفيع وانتمائه لوطنه وحبه للاحتفالات والمهرجانات.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجّه في وقت سابق، بتكثيف العمل داخل الحديقة على مدار 24 ساعة يوميًا، للانتهاء من كافة الأعمال وفتح الحديقة لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه حديقة المعرفة المقابلة لحديقة الخالدين واستمعو لشرح من المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية حول الحديقة وتفقدو كل أقسام الحديقة الداخلية.

وحرص الأطفال المتواجدين بالحديقة على التقاط صور تذكارية مع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ومرافقوه