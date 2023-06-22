الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق تكثف المرور على المحاصيل الصيفية الاستراتيجية

الإسماعيلية _ السيد فلاح _ صبري غانم

أجرت لجان من الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية ، جولة للمرور علي المحاصيل الصيفية، بناء علي تعليمات المهندس نفادي محمد، مدير عام الإدارة الزراعية وبإشراف المهندس أحمد سليمان البعلي مدير عام الإرشاد الزراعي بالإسماعيلية، والمهندس علي غنيم مدير عام الشؤون الزراعية، حفاظًا علي الأمن القومي والغذائي.

وقدمت اللجنة التوصيات والإرشادات لمزارعي القنطرة شرق بقري جلبانة والتقدم والعبور والأبطال والسلام وشرق البحيرات والعمل حل مشاكلهم وامدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثه التي تساعدهم علي الحصول علي محصول جيد وذات جودة عالية.

وتفقدت اللجنة حقول الذرة، والأرز ، وعباد الشمس الزيتية، والقط ، والفول السوداني، والسمسم، وتكونت اللجنة من المهندس محمد عبد المقصود، مدير الإرشاد الزراعي، والمهندس محمد فؤاد، مدير مكافحة الآفات، والمهندس عصام حمدان، مسؤول زراعة المحاصيل الصيفية، والمهندس ماجد حنا، رئيس وحدة جلبانة.

وقال المهندس عصام حمدان، إنه تم فحص زراعات الذرة للاكتشاف المبكر لدودة الحشد الخريفية وتم تعريف المزارعين بها وسلوكها وتاثيرها المدمر والتوصية برش الحقول المصابة بالمبيدات الموصى بها والمتوفرة بالإدارة الزراعية وتوعية المزارعين بكيفية مكافحتها في بداية الإصابة واستخدام الرش والتأكيد على ضرورة وصول المبيد داخل بلعوم النبات (البلعمة) لتواجد اليرقة.

مشيرًا إلى أن محصول الذرة يعتبر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية لأنه يعد أحد أهم مدخلات الثروة الحيوانية، وأنه يزرع فى جميع أنواع الأراضى جيدة الصرف والخالية من الأملاح، وتم الاستماع للمزارعين والتوعية واعطاء أهم الإرشادات والتوصيات للوصول بالمحصول لبر الأمان.

وأوضح المهندس محمد عبد لمقصود، إلى دور الإرشاد الزراعى فى نشر زراعة الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية مبكرة الإنتاج قليلة استهلاك المياه، مؤكدًا على أن المرشيدين يقومون بزيارات ميدانية لقرى القنطرة شرق، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمتابعة محصول الذرة لمساعدة الفلاح لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان حيث يتم حصاد الذرة ونشرها أمام المنازل أو في الجرن لتجغيفها وتقشيرها وبتم فصل الغلال عن الكوالح باليد في المساحات الصغيرة أو بواسطة الفراكة.

وأشار إلى أن كثير من المزارعين يزرعون الذرة كل عام لاستخدمه كعلف للحيوانات والمواشى أو ببيعه للتجار، والبعض الآخر يقوم بتجفيف الذرة سيلاج حتى يتواجد طوال السنة كعلف للحيوانات.

وقال المهندس نفادي، إنه تم توفير جميع تقاوي المحاصيل الصيفية وتم التنبيه على جميع الوحدات الزراعية بعمل حملات مكثفة على "رأس الغيط" لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، وخاصة من الذرة الصفراء لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، وعمل لجان للتعريف بالأصناف مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه، والتي تعطي إنتاجية عالية، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد، ورفع معدل الاكتفاء الذاتي من المحصول.

من ناحية أخري قامت اللجنة بتفقد ومتابعة عدد من حقول القطن للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات وهى ضرورة إحكام الري خلال هذه الفترة في الأراضي المجاورة لحقول الأرز ذات مستوى الماء الأرضي المرتفع، أو سيئة الصرف ويفضل زيادة الفترة بين الريات الثلاث الأخيرة حسب الحاجة، وعدم اللجوء إلى التغريق بهدف المساعدة على ربط النباتات، وتم النبيه على المزارعين بضروره رش القطن لمكافحه افات القطن الاولى وايضا اعطاء دفعه السماد الاولى وازاله الحشائش وتم المرور على المصائد المائيه الموجوده بحقول القطن وبحاله جيدة.

و تم المرور على زراعات عباد الشمس الزيتي وتلاحظ الحالة الجيدة المحصول والكثافة النباتية جيدة وارتفاع طول المحصول من 50 إلى 70 سم بكافة الزراعات بتاريخ التى تم زراعتها يوم 25 مايو الماضي.

وتعمل الإدارة الزراعية علي متابعة المحصول من يوم الزراعة حتى يوم الحصاد ومكافحة أي إصابة في الحال نظرا لأهمية المحاصيل الزيتية وتقليل فاتورة الإستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية.