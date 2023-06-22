محافظ أسوان يفتتح اليوم المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

يفتتح أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم، الخميس، المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة أسوان، يرافقه عدداً من قيادات الشركة الوطنية المنفذة، ضمن الخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعروس المشاتى.

ويشمل افتتاح المرحلة الأولى من الممشى، تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم بمدينة أسوان، بطول 4 كيلو متر، وحرصت المحافظة على الافتتاح قبيل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لإتاحة المجال أمام أهالى المحافظة والزائرين للاستمتاع بالكورنيش فى ثوبه الجديد، خاصة بعد تركيب 27 عامود إنارة ديكورى فى القطاع الجنوبى من "حديقة فريال إلى مسجد النصر" مع إزالة الأعمدة القديمة، كما تم إنهاء الملاحظات من إعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة، ودهانها باللون الذهبى، وأيضاً تركيب وتلميع الهوية البصرية لحليات الرخام للجرانيت أسفل السور الكريتال ، وكذا تركيب الإكسسوارات الكهربائية للبرجولات، فيما تم توزيع و تثبيت سلات المهملات.

أما فى القطاع الأوسط من "مسجد النصر وحتى مول بلازا" جارى أعمال الإزالة الأرضيات القديمة و فك البرجولات والمقاعد القديمة مع تركيب البردورة والأرضيات الجيرانيت ، والتأسيس لأعمال الكهرباء ، فى حين جارى الانتهاء من أعمال صب قواعد أعمدة الإنارة بالقطاع الشمالى وإنهاء الملاحظات من نادى كيما إلى عمارات سما أسوان، بينما تم الانتهاء من أعمال دهانات بردورات أحواض الزراعة فى الجزيرة الوسطى من نادى كيما حتى حديقة فريال مع قص و تهذيب النباتات المزروعة بالأحواض.

وفى المشروع نفسه، تم الانتهاء من صب سقف المحلات والمطاعم والحائط الساند بإجمالى 50 محل وبازار وكافتريا ومطعم بالمستوى الثانى ، وعمل برجولات خشبية فوق سقف المحلات ، وجارى كذلك الانتهاء من أعمال الخوازيق المائية فى المستوى الثالث لتركيب الممشى الزجاجى.