محافظ أسوان يستجيب لسيدة مسنة تضرر منزلها بالتصدعات

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

فى لفتة إنسانية لجبر الخواطر، حرص أشرف عطية، محافظ أسوان، على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنة ثريا عبد المتعال دهب 70 عاماً، وأعطى المحافظ توجيهاته للمسئولين لتلبيتها على الوجه الأكمل.

يأتى ذلك استكمالا لما قام المحافظ بتقديمه للمواطنة من تخصيص سكن إيواء عاجل بمساكن الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة عقب تقدمها بشكوى له من تعرض مسكنها القديم بنظام الإيجار لتصدعات وتشققات.

ومن جانبها، أعربت السيدة ثريا عبد المتعال عن فرحتها للمعاملة الطيبة من محافظ أسوان والاستماع لشكواها ومطالبها، والتعامل السريع مع هذه المطالب لرفع المعاناة عنها، وتخفيف الأعباء المعيشية التى كانت ستواجهها فى حياتها، وخاصة أنها كانت تعيش ظروف معيشية صعبة بعد وفاة زوجها، وعدم وجود عائل ومصدر دخل لها سوى معاش ضمانى فقط.





