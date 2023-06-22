جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، بالبطريرك المارونى بلبنان مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي بمحافظة جبل لبنان في ثاني أيام الزيارة الأولى للودريان إلى بعد تعيينه مبعوثا رئاسيا إلى لبنان.

وأوضح لودريان أن مهمته قائمة على مساعدة لبنان في الخروج من الأزمة التي يعانيها، مؤكدا أنه خلال لقاءه مع البطريرك الراعي تطرقا إلى الأزمة السياسة والاجتماعية، مشيرا إلى أنه شرح للبطريرك أهمية مهمته في التواصل مع كل الفرقاء اللبنانيين للإسراع في الخروج من الأزمة السياسية.

وقال إنه سيستمع إلى الجميع، مشددا على أن الحل في الدرجة الأولى يأتي من اللبنانيين.