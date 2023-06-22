لقاءات مكثفة لوفد وزارة الطيران مع ممثلي كيانات اقتصادية في معرض باريس

كتبت رحاب نبيل

عقد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والوفد المرافق له عدة لقاءات مكثفة خلال المشاركة في فاعليات معرض باريس الجوى " لوبورجيه "، فقد تم عقد عدة اجتماعات مع عدد من مسئولي كبرى الكيانات الاقتصادية المختصة بصناعة النقل الجوى.

واجتمع الوفد المصري الذي يرأسه الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، مع كل من مسئولى شركة "Avalon"، وشركة “Air Lease “Corporation المتخصصين في شراء الطائرات وتأجيرها للعملاء من شركات الطيران في جمبع أنحاء العالم، وكذلك مع شركة Embraer Commercial Aviation المتخصصة في الطيران التجارى و تصنيع وتطوير تصميمات الطائرات، حيث تم استعراض خدمات ما بعد البيع التى تقدمها امبرير وخاصة لطائرات اير كايرو، ومناقشة التعاون المشترك المستقبلي بين الجانبين.

يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدني لزياده أسطول شركه مصر للطيران وايركايرو خلال الفتره القادمة خاصة فى ظل ما يشهده قطاع الطيران المدنى حاليًا من أعمال تطوير وتحديث ومشروعات تنموية تتم على كافة الأصعدة سواء فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية للمطارات، أو تحديث أنظمة الملاحة الجوية وتكنولوجيا الطيران، وكذلك تحديث وتطوير أسطول شركتى مصر للطيران وايركايرو .

والتقى الوفد المصري مع كل من شركة Honeywell M&E أحد أكبر شركات تصنيع وصيانة محركات الطائرات وإلكترونيات الطيران، وشركة "EGIS" كونها مجموعة استشارية وهندسية تقدم خدماتها في مجال تنمية البنية التحتية وعمليات الطرق للمطارات، ومجموعة "”The Carlyle Group”المختصة بالاستثمار في مجال الصناعات الجوية وتقديم الخدمات اللوجستية.واستراتيجيات السوق العالمية، و شركة CALC المتخصصة فى تأجير وشراء الطائرات والمحركات وتوريد المعدات، وتعد من بين أهم الشركات على مستوى العالم المتخصصة فى هذا الشأن.

وفى هذا السياق أثنى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى على المشاركة الفعالة لوزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة فى معرض «لوبورجية» والتى تعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات فى جميع أنشطة ومجالات الطيران مع هذه الكيانات الاقتصادية العالمية الكبرى ذات الخبرة الواسعة في مجال صناعة النقل الجوى، مضيفا أن فعاليات المعرض شهدت طرح العديد من التقنيات الحديثة فى علوم وتكنولوجيا صناعه الطيران والاتصالات وبمشاركه اكثر من 2450 عارضا من 49 دولة، والتى تعد الحل الأمثل لهذه الصناعة في المستقبل لزيادة أعداد المسافرين وتوفير تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية وأماناً.