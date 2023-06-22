"فتش عن المرأة".. جهات التحقيق تستجوب سيدة استولت على 5 ملايين من مواطنين

كتب: أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع سيدة قامت بالاستيلاء على 5 مليون وخمسمائة ألف جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية.

وتواجه الجهات المختصة المتهمة بمحضرالتحريات الأمنية، التي كشفت عن تلقيها مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو 5 مليون و500 ألف جنيه .

وأضافت التحريات أن المتهمة قامت بالاستيلاء على الأموال وزعمت توظيف الأموال في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهمة بتوظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعدما تبلغت الجهات المعنية بوزارة الداخلية بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنها توقف عن السداد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية) .. بممارسة نشاطاً احتياليا على النحو المشار إليه ، مـمـا مـكـنـها مـن الاستيلاء على مبلغ (5,5مليون جنيـه مصرى) مـن المُبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافها وضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومثولها للتحقيق أمام الجهات المختصة.