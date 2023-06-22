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غرامات تصل لـ10 آلاف جنيه.. عقوبة ذبح الأضاحى وإقامة شوادر بشوارع الجيزة خلال العيد

الخميس، 22 يونيو 2023 05:00 ص
غرامات تصل لـ10 آلاف جنيه.. عقوبة ذبح الأضاحى وإقامة شوادر بشوارع الجيزة خلال العيد شوادر الأضاحي
كتبت – مرام محمد

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استعدت محافظة الجيزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بإصدار عدة قرارات حازمة بشأن حظر ذبح الأضاحى فى الشوارع والطرق العامة وإقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة لعدم إعاقة حركة المرور وتشويه المظهر العام والحد من التلوث البيئى، وذلك على النحو التالى:

1- حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفى حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضى الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.

2- في حالة مخالفة قرار الحظر وإقامة شادر دون تصريح يتم تحصيل 10 آلاف جنية من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

3- حظر ذبح الأضاحي بالطريق العام وتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه تحصل من المخالفين نظير تكاليف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وإعادة الشيء لأصله.

4- فتح 21 مجزر بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، وذلك تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه.


الجيزة

محافظ الجيزة

اضاحي العيد

عقوبة ذبح الاضاحي بالشوارع



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