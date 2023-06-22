غدا.. إحياء الذكرى الثانية عشر على رحيل القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع بمسقط رأسه

كفر الشيخ- محمد سليمان

تحيي أسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، الذكرى الثانية عشر لرحيله، غداً الجمعة، 23 يونيو، بمسقط رأسه بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ. يبدأ إحياء الذكري التي تتزامن هذا العام مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة في تمام الساعة الخامسة عصراً بمنزل حفيده هشام أحمد صبح، بشارع 23 يوليو بمدينة بيلا.

ويتضمن برنامج الذكري، تلاوات قرآنية لعدد من القُراء، بالإضافة إلي ابتهالات دينية لعدد من المُنشدين الشباب، وذلك بحضور أحفاد القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، وعدد من أفراد الأسرة، وبعض القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والصحفيين والإعلاميين.

الجدير بالذكر، أن القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق، وُلد فى 12أغسطس من عام 1922، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ووافته المنية يوم الخميس 23 يونيو من عام 2011، عن عُمر يُناهز 88 عاماً، وذلك بعد وعكة صحية ألمت به قبل أيام من وفاته.

دُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، في منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة، باليوم التالي لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو من عام 2011.