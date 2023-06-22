اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 يونيو 2023 11:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحصين 39 ألف طائرة بكفر الشيخ وسحب 100 عينة من 9 مزارع

الخميس، 22 يونيو 2023 11:22 م
تحصين 39 ألف طائرة بكفر الشيخ وسحب 100 عينة من 9 مزارع تحصين الطيور
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، حملة لتحصين الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة؛ تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطرى، والدكتور على عبد السلام شعوط، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور هشام السيد علام مدير إدارة الدواجن.

وتمكنت الحملة من تحصين 34690 طائراً متنوعاً ضد الأمراض الوبائية، في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وجرى تحصين بأجر 4300 طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه جرى تطهير سوق واحد و3 رياشات وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، وسحب 100 عينة ما قبل البيع من 9 مزارع بإجمالى 26500 طائر، ومنح 7 تصاريح نقل الطيور الحية حفاظاً على الثروة الداجنة.

 

 


كفر الشيخ

طب بيطري

حملات تحصين

ثروة داجنة

تطهير الاسواق

اخبار كفر الشيخ

تحصين الطيور



الموضوعات المتعلقة

"زراعة النواب" توافق على موازنة مديريات الطب البيطرى وتعد مذكرة بتوصياتها

الأربعاء، 17 مايو 2023 06:41 م

تعرف على نشاط مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية

الإثنين، 08 مايو 2023 12:53 م

مديرية الطب البيطرى بالغربية تتسلم معدات لتجهيز الوحدات البيطرية

الخميس، 04 مايو 2023 12:23 م

مشروعات تنموية ترى النور.. مجمع خدمات زراعى بشرشابة فى الغربية.. الأهالي: يخدم المزارعين ومربى المواشى.. ويساهم فى الحفاظ على الثروة الحيوانية.. ومدير الطب البيطري: الكشف على الحيوانات بأحدث أجهزة.. صور

الأحد، 30 أبريل 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة