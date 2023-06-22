تحصين 39 ألف طائرة بكفر الشيخ وسحب 100 عينة من 9 مزارع

كفر الشيخ - محمد سليمان

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، حملة لتحصين الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة؛ تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطرى، والدكتور على عبد السلام شعوط، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور هشام السيد علام مدير إدارة الدواجن.

وتمكنت الحملة من تحصين 34690 طائراً متنوعاً ضد الأمراض الوبائية، في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وجرى تحصين بأجر 4300 طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه جرى تطهير سوق واحد و3 رياشات وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، وسحب 100 عينة ما قبل البيع من 9 مزارع بإجمالى 26500 طائر، ومنح 7 تصاريح نقل الطيور الحية حفاظاً على الثروة الداجنة.