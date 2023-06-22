ضبط 866 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر خلال حملات بالجيزة.. صور

كتبت – مرام محمد

شن أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، وبالتعاون مع الأجهزة المعاونة من الأحياء ومباحث التموين، اليوم الخميس، حملات تفتيشية مكثفة على أسواق عرض اللحوم والمنتجات الحيوانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات عن ضبط لحوم مذبوحة خاج المجازر بحي جنوب الجيزة وحي إمبابة ومدينة الشيخ زايد، بإجمالي مضبوطات 866 كيلو، تحرر بها 8 محاضر قانونية، حيث تم ضبط 645 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمنطقة ساقية مكي شارع المدبح، وشارع الربيع الجيزي، تحرر بهم محضرين، وضبط 55 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمدينة الشيخ زايد، تحرر بهم 3 محاضر قانونية، بالإضافة إلى ضبط 166 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بحي إمبابة، تحرر بهم 3 محاضر قانونية.

يُذكر أن أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة، وبالتعاون مع الأجهزة المعاونة من الأحياء ومباحث التموين، شنوا يوم أمس الأربعاء، حملة على أسواق عرض اللحوم والمنتجات الحيوانية بنطاق حي العجوزة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 98 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 675 كيلو هياكل دواجن ومفروم هياكل غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرر بهم 3 محاضر.



ضبط 866 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر خلال حملات بالجيزة



ضبط 866 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر خلال حملات بالجيزة



ضبط 866 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر خلال حملات بالجيزة