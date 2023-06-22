ضبط 86 مخالفة تموينية فى حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، مجموعة من الحملات، وذلك تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، وشملت الحملات إدارات "نبروه ، تمى الإمديد، دكرنس، المنزلة ، بندرميت غمر، منية النصر"، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 86 مخالفة تموينية متنوعة.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن مديرية التموين لن تتهاون مع اي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين، وانها ستظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والاسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات اقرها القانون