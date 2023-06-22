اليوم السابع
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الخميس، 22 يونيو 2023 11:27 م
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ضبط 86 مخالفة تموينية فى حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

الخميس، 22 يونيو 2023 10:09 م
ضبط 86 مخالفة تموينية فى حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية الحملات التموينية
الدقهلية _محمد الحبشي

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شنت مديرية التموين بالدقهلية، مجموعة من الحملات، وذلك تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، وشملت الحملات إدارات "نبروه ، تمى الإمديد، دكرنس، المنزلة ، بندرميت غمر، منية النصر"، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 86 مخالفة تموينية متنوعة.
 
وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن مديرية التموين لن تتهاون مع اي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين، وانها ستظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والاسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات اقرها القانون
 
 
 
 
 
 
 

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