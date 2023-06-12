ضبط 71 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية :محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملات رقابية على عدد من المخابز للتأكد من استيفاء الشروط القانونية ومراقبة عملية إنتاج الخبز المدعم ووصوله لمستحقيه، وذلك تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، شملت الحملات مراكز اجا، بندرميت غمر، جمصة، شربين، طلخا، جمصة، ميت سلسيل، بندر المنصورة

واسفرت الحملات المشكلة عن ضبط عدد من المخالفات حيث تم ضبط 71 مخالفة تموينية وجاءت كالآتى..

بالنسبة للرقابة على المخابز

تم تحرير 1محضر تجميع بطاقات بعدد 33 بطاقة، 8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، 35 محضر نقص وزن مابين (9-19 جم)، 1محضر عدم وجود قائمة بيانات، 3 محضر تصرف فى دقيق 9 شيكارة،

2 محضر توقف عن الإنتاج، 1 محضر عدم إعطاء بون صرف، 1 محضر عدم نظافة أدوات العجين،

2 محضر عدم وجود سجل تفتيش،

وبالنسبة للرقابة على الأسواق تم تحرير 13 محضر عدم إعلان عن الاسعار، 2 محضر سلع مجهولة المصدر، 1محضر عدم سداد الفروق التموينية ( بدال تموينى)، 1 محضر عدم الاعلان عن أسعار المقررات التموينية ( بدال تموينى)، إضافة إلى التحفظ على عدد من المضبوطات حيث تم ضبط 4قاروصة سجائر

ويؤكد وكيل المديرية بأن مديرية التموين بالدقهلية، لن تتهاون مع أى مخالفات تمس الأمن الغذائى للمواطنين، وانها ستظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والاسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات اقرها القانون.

يأتى ذلك بناءًا على توجيهات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد دايره المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والاسواق لضبط المخالفين.