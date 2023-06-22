اليوم السابع
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الخميس، 22 يونيو 2023 08:24 م
أكرم القصاص
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ضبط منتجات منتهية الصلاحية بمحلات بيع المواد الغذائية بالإسكندرية

الخميس، 22 يونيو 2023 07:53 م
ضبط منتجات منتهية الصلاحية بمحلات بيع المواد الغذائية بالإسكندرية حملة تموينية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، بتعليمات مشددة من محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وذلك بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات حماية للمواطنين من الغش التجارى والاستغلال ولضبط آليات السوق.

وتم شن حملة اليوم تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية وبرئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة تموين وسط واشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وحى وسط بشن حملات على نطاق الإدارة، وأسفرت عن ضبط محل لبيع المواد الغذائية، وذلك لحيازته منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
 
كما تم ضبط محل سوبر ماركت وذلك لحيازته منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

 


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