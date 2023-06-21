التحفظ على 3 أطنان ذرة مجروش مجهولة المصدر داخل مخزن أعلاف بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية تموين الأسكندرية، حملات مكبرة بنطاق العامرية ، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق و المحلات حماية للمواطنين من الغش التجارى و الاستغلال و لضبط آليات السوق.

وقامت اليوم حملة تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية و برئاسة حسن داود مدير إدارة تموين العامرية وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة، وأسفرت عن ضبط مخزن أعلاف لحيازته 60 شيكارة ذرة مجروش زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة بإجمالى 3 أطنان ذرة مجروش.

وتم ضبط مخزن أعلاف لحيازته زيت أولين سبق إعادة تكريره ليستخدم فى العلف الحيوانى ولا يوجد عليه أى بيانات، وتم التحفظ على 59 جركن بلاستيك زنة الجركن الواحد 17 كجم تقريبا بإجمالى واحد طن زيت أولين بدون بيانات ومجهول المصدر، وتم ضبط مخزن مواد غذائية لحيازته أرز مجهول المصدر و بدون مستندات دالة على الحيازة، وتم التحفظ على 25 شيكارة زنة الشيكارة 10 كجم ، و20 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم، بإجمالى 750 كجم أرز حر مجهول المصدر.

وكذلك ضبط محل جملة لبيع الأدخنة والسجائر لامتناعه عن بيع السجائر للمواطنين وبالتفتيش تم التحفظ على 900 علبة سجائر، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.