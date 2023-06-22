صحة سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ونقاط الإسعاف فى عيد الأضحى

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والذى يأتي خلال الأيام القليلة القادمة، صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن العيد سوف يشهد وقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية الفنية المساعدة خلال تلك الفترة، وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات، وتشكيل غرف الطوارئ بالمستشفيات الحكومية، والتأكيد على زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولاً بأول.

وأشار النجار، إلى أنه تم تشكيل غرفة للطوارئ والأزمات لمتابعة سير العمل والتدخل السريع وقت الحاجة، منوهاً إلى التأمين الطبي لجميع الطرق والميادين العامة وأماكن التجمعات خلال فترة الأعياد بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وتكليف فرق من إدارات الطب العلاجي و الطب الوقائي و الإدارة العامة للصيدلة لمتابعة سير العمل وإعداد تقارير بذلك علي مدار الساعة .

وفى نهاية التصريحات الصحفية، قدم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج الدكتور سامى النجار خالص التهاني لجميع أبناء المحافظة بمناسبة الأعياد، متمنياً دوام الصحة للجميع وناشد الجميع اتباع جميع التعليمات الصحية والوقاية وفى حالة حدوث أي شيء يتم التوجه فورا لأقرب مستشفى.