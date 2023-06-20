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الكشف على 1134 حالة لقافلة طبية بمركز شباب أبوقاسم بالقصاصين ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 10:45 م
الكشف على 1134 حالة لقافلة طبية بمركز شباب أبوقاسم بالقصاصين ضمن مبادرة "حياة كريمة" قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبوقاسم
الإسماعيلية- صبرى غانم

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نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبوقاسم، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة القصاصين، وذلك على مدار يومين حيث استقبلت القافلة 1134 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 
 
ومن جانبه، حرص الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على متابعة سير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من تسهيل وتيسير الإجراءات خاصة لكبار السن وذوي الهمم. 
 
مشيرًا إلى أن القافلة تضمنت 9 تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. 
 
وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.
 
مؤكدة أنه تم استقبال 572 حالة خلال اليوم الأول للقافلة الطبية بينما استقبلت القافلة الطبية في يومها الثاني 562 حالة.
 
 
قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبوقاسم (1)
قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبوقاسم (1)

قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبوقاسم (2)
قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبوقاسم (2)

قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبوقاسم (3)
قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبوقاسم (3)

قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبوقاسم (4)
قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبوقاسم (4)

قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبوقاسم (5)
قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبوقاسم (5)

قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبوقاسم (6)
قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبوقاسم (6)

 


الاسماعيلية

قافلة طبية مجانية

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