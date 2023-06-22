اليوم السابع
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الخميس، 22 يونيو 2023 12:47 م
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"زراعة الدقهلية": إزالة فورية لأى تعديات على الأرض خلال العيد

الخميس، 22 يونيو 2023 12:30 م
"زراعة الدقهلية": إزالة فورية لأى تعديات على الأرض خلال العيد إزالة التعديات على الأراضى الزراعية - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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عقد الدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع مديرى الإدارات الزراعية وناقش الاجتماع عدد من التعليمات والتنبيهات الخاصة بالفترة القادمة، والاستعداد لإجازة عيد الأضحى المبارك والمتابعة الشديدة خلالها لمنع أى حالات تعدى على الأرض الزراعية، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإزالة أى تعدى فى المهد.
 
كما وجه صلاح بالحصر الصيفى وبصفة خاصة حصر المساحات المنزرعة أرز، والتأكيد على ضرورة تحرى الدقة المتناهية فيه لتجنب حدوث أى مشاكل أو معوقات عند توريد محصول الأرز.
 
كما حذر من آفة دودة الحشد والتى تنتشر فى الفترة الأخيرة فى مساحات الأذرة والتأكيد على ضرورة تعاون مهندسى المكافحة والجمعيات الزراعية مع المزارعين لارشادهم لكيفية مكافحة هذه الآفة وتوفير المبيدات ذات الكفاءة العالية للقضاء عليها بالجمعيات الزراعية.

الدقهليه

زراعة الدقهليه

التعدى على الأرض الزراعية

إجازة عيد الاضحى



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