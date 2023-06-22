رئيس جامعة بنها يوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات بالكليات وخاصة السنوات النهائية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجلس جامعة بنها، اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وشيرين شوقى أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، والأمناء المساعدين.

واستهل الدكتور جمال سوسة، الجلسة بتقديم التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والعاملين وطلاب الجامعة بمناسبة الاحتفال بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيد الله تلك الأيام المباركة على مصر والأمة العربية بالخير واليمن والبركات، كما قدم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة صوم الرسل أعاده الله عليهم بالخير والسلام.

كما وجه رئيس الجامعة، الشكر إلى عمداء الكليات والقيادات الأكاديمية والإدارية والعاملين بالجامعة على الجهود المبذولة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الثانى والخروج بها بشكل منظم، والعمل كفريق واحد من أجل مصلحة الجامعة وأبنائنا الطلاب، موجها بمتابعة أعمال التصحيح وسرعة إعلان النتائج خاصة فيما يتعلق بنتائج السنوات النهائية.

ووجه، بمتابعة تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية واستغلال فترة الإجازة الصيفية فى عقد الندوات والفعاليات والأنشطة التوعوية للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

وثمن الدكتور جمال سوسة، خلال الجلسة جهود الجامعة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدًا أنها من أهم المبادرات الوطنية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى الذى كان له دور عظيم فى تنفيذ خطة البناء والتنمية للدولة المصرية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها والكليات على الجهود المبذولة ودورهم فى تنفيذ فعاليات مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع من خلال القوافل المجتمعية المتنوعة والتى يتم مشاركة طلاب الجامعة بها لدعم روح الولاء والانتماء لديهم.