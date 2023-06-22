رئيس جامعة أسوان يشهد فاعليات تخرج الدفعة العاشرة لكلية التجارة

أسوان- صلاح المسن

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فاعليات تخرج طلاب كلية التجارة الدفعة العاشرة للعام الجامعي 2023/2022م، وذلك بحضور الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة بجامعة أسوان، والدكتور محمد الحسيني عميد كلية الآداب، والدكتور عبدالله الجهيني عميد معهد الخدمة الاجتماعية العالي بأسوان، وكلاء الكلية وقيادات المجتمع الاسواني، وعدد من نواب البرلمان، وممثل قطاع البنوك وقطاع الأعمال، واؤلياء الأمور واهالي الطلاب.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، خلال كلمته علي أهمية مكانة الشباب والخريجين الذي تولي لهم الدولة اهتمامآ كبيرا في كافة المحافل، ويعد الخريجين هم أمل المستقبل، وكل الخريجين قوة داعمة لسوق العمل، وطالبهم بالتواصل مع وحدة دعم الطلاب من أجل توفير فرص العمل والتواصل مع إدارة الجامعة.

كما عبر رئيس جامعة أسوان، عن فخره واعتزازه بحضور حفل تخرج أبناءه الطلاب، وقدم التهنئة للأولياء الأمور علي جهودهم طوال فترة الدراسة، وأشاد رئيس جامعة أسوان، بكلية التجارة وحسن تنظيم فاعليات حفل تخرج الدفعة العاشرة من كلية التجارة.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان، لشئون التعليم والطلاب، إلى مكانة كلية التجارة التي تم إنشاءها في عام 2013م والتي تضم 4 أقسام وهي، المحاسبة،و إدارة الأعمال،و الاقتصاد، والاساليب الكمية،كما تم فتح بدء الدراسة بالدراسات العليا المهنية(MBA) والمزمع تخرج دفعات منها في تخصصات إدارة الأعمال والمحاسبة، فضلا عن الدراسة الأكاديمية بالدبلومات، ومنها إدارة المستشفيات والتي تستهدف قطاع كبير من الأطباء، بجانب دبلومة إدارة الموارد البشرية التي تستهدف الكادر الإداري بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

ووجه الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة بجامعة أسوان، ، شكره وتقديره للدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لدعمهم الدائم والمستمر من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية بكلية التجارة، والشكر موصل أيضا علي تشريفهم فاعليات حفل التخرج.وفي ختام فاعليات الحفل تم توزيع دروع التكريم وشهادات التقدير للخريجين وسط فرحة عامرة من أسرهم والحضور، مع التقاط الصور التذكارية.