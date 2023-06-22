"حياة كريمة" تعلن ختام المسابقة الوطنية التمهيدية لمسابقة "مايكروسوف العالمية"

محمود العمري

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، ختام فعاليات المسابقة الرقمية الطلابية التي أُجريت بالتعاون مع وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم، بالعاصمة الإدارية، وبالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية، وبالشراكة مع شركة Certiport العالمية، على مدار يومي 19 و20 يونيو 2023، لاختيار أفضـل الطلاب على مستوى الجمهورية لتمثيل مصر، فى مسابقة مايكروسوفت الدولية Microsoft Office Specialist World Championship، وذلك تحت رعاية الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقد شهدت التحضيرات للمسابقة، عقد ندوة للطلاب والمعلمين والمشرفين، من قبل ممثلي مؤسسة "حياة كريمة"؛ لتعريف الطلاب على المؤسسة وأنشطتها، وما تقوم به من جهود في مجال التنمية المجتمعية، ولتعزيز العمل التطوعي، وذلك انطلاقا من أهداف مؤسسة "حياة كريمة" وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتركيز على تعزيز الثقافة الرقمية لدى الطلاب، وزيادة القدرات التكنولوجية، وتنمية مهاراتهم على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز مفهوم التحول الرقمي لدي النشء، من خلال دور المؤسسة في بناء الإنسان المصري، ومحو الأمية الرقمية، وإتاحة الفرصة أمام ذوي القدرات والمهارات، مما يصب في تحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي منتج ومستدام.

وشهد الحفل الختامي مشاركة كبيرة من الطلاب المتنافسين بالتصفيات النهائية بالمسابقة الوطنية، وتم خلال الحفل الإعلان عن الطلاب الستة الفائزين لتمثيل مصر فى مسابقة مايكروسوفت الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد شهدت فعاليات المسابقة الوطنية تدريب أكثر من 20 ألف طالب على تطبيقات Microsoft Office المختلفة عن طريق مراكز التطوير التكنولوجي التابعة لوزارة التربية والتعليم على مستوى المديريات التعليمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركة Certiport، لتبدأ بعدها مرحلة التصفيات الأولية لنحو 1000 طالب يمثلون 23 محافظة بينها 10 محافظات مستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ثم تم اختيار أفضل 96 طالبًا حسب درجات الاختبارات المحددة (أعلى درجة نجاح في أقل وقت)، بواقع 42 طالبة و54 طالبًا يمثلون 20 محافظة، وتم إجراء التصفيات النهائية بمقر "جامعة المستقبل" بالقاهرة، فضلاً عن عقد ورش عمل وندوات تثقيفية للطلاب والمعلمين والمشرفين حول جهود الدولة فى التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي فى مصر، بالإضافة إلى استعراض أبرز جهود ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في التأهيل والتوظيف الرقمي للطلاب والشباب؛ لمواكبة تطورات سوق العمل ووظائف المستقبل.

الجدير بالذكر أن مسابقة مايكروسوفت الدولية تُعد واحدة من أكبر المسابقات على مستوى العالم فى مجالات الحاسب الآلي والتطبيقات، للطلاب من سن 13 وحتى 18 عاماً، وتُقام المسابقة سنوياً فى أغسطس من كل عام فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك فى المسابقة أكثر من 150 دولة لاختيار أفضل 50 طالباً على مستوى العالم، وذلك من خلال اجتياز الطلاب للاختبارات بأعلى درجة وفى أقل وقت.

وقد شاركت مصر فى هذه المسابــــقة مرتين عـــــــامى 2021 و 2022 من خلال شركةCertiport العالمية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ حيث تم اختيار الطلاب ممثلي مصر فى المسابقة من خلال مسابقة محلية على مستوى الجمهورية، واختيار الطلاب الفائزين فى التصفيات النهائية، وقد حصل طالب من المتسابقين المصريين على المركز السادس عالمياً عام 2021 في هذه المسابقة العالمية، كما شارك أربعة طلاب مصريون فى المسابقة عام 2022 كثاني مشاركة لمصر بهذه المسابقة.