حبس عنصر إجرامى ضبط بحوزته 7.5 مليون جنيه حصيلة بيع المخدرات فى المقطم

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عنصر إجرامي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 7.5 مليون جنيه حصيلة بيع المخدرات فى منطقة المقطم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

وشنت الأجهزة الأمنية ، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن القاهرة حملات مكبرة، وتم رصد أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الآيس "الشابو" وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 15 كيلو جرام – طبنجة صوت – ميزان حساس – سيارة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة والهاتفين فى النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(7,500,000 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.