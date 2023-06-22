جامعة الإسكندرية تدعو للمشاركة فى مجالات العمل الخدمى والتطوعى خلال إجازة الصيف

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد مجلس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع والبيئة على أهمية دور وكلاء كليات ومعاهد الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة فى فتح ومتابعة مجالات العمل الخدمي والتطوعي التى يقوم بها طلاب الجامعة فى فترة الصيف فى مجالات محو الأمية والتوعية الرقمية وتعليم بعض المهارات الحرفية والأنشطة الإنتاجية والتدريب على الاسعافات الاولية وانعاش القلب والتنفس وخلافه من مجالات بين فئات المجتمع المختلفة.

واستعرض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عدد من التقارير والأنشطة التي نظمتها كليات ومعاهد الجامعة.

ووافق المجلس علي مشروع البحث المقدم من الدكتور مرسي السودة الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة بعنوان إنتاج بادئات لصناعة الجبن الراس والثلاجة والدمياطى والإسراع في تسوية الجبن الراس.





