اليوم السابع
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جالانت عقب عملية القصف الجوى فى جنين: سنتخذ نهجا هجوميا

الخميس، 22 يونيو 2023 07:00 ص
جالانت عقب عملية القصف الجوى فى جنين: سنتخذ نهجا هجوميا قوات الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف جالانت، عقب عملية القصف الجوي في جنين الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ستتخذ نهجا هجوميا وستستخدم كل الوسائل المتاحة لها.

وأوضح جالانت قائلا: "سنتخذ نهجا هجوميا وسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا.. سيدفع كل مخرب أو من يرسله ثمنا باهظا للغاية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على خلية مقاومين فلسطينيين نفذوا عدة عمليات إطلاق نار نحو بلدات إسرائيلية في الضفة الغربية، عن طريق طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع، حيث إن هذه العملية تعد أول عملية اغتيال تنفذ في الضفة جوا منذ عام 2005.


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