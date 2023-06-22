تموين الشرقية: تحرير 6 آلاف و837 مخالفة و11 ألف محضر للمخابز فى 5 أشهر

الشرقية- إيمان مهنى

جهود مكثفها تبذلها مديرية التموين بمحافظة الشرقية، لضبط الأسواق ومنع كافة الممارسات الاحتكارية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعارها الرسمية، الرقابة علي المخابز البلدية والسياحية.

فخلال خمسة أشهر الأولي من العام الجاري، شنت حملات تفتيشية ورقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين التي أسفرت عن تحرير 6 آلاف 837 مخالفة للأنشطة المختلفة و 11 الف 128 مخبز البلدية والسياحية كما ضبط سلعا غذائية من بينها 27 طن دقيق، 3.5 أطنان حليب بودرة، 3 أطنان لحوم، 11 طن دواجن 35 طن سكر، 7 أطنان أرز، طن مكرونة وغيرها من السلع الأخرى.

كما ضبط 8050 لتر سولار، 6الاف780 بنزين ، 5 آلاف 538 سماد ، 13 الف خامات بلاستيك، 428 كيلو اعلاف وغيرها من السلع.

وبشأن توريد القمح الذي يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة، فهناك رقابة مشددة علي عملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة، حيث وصلت كمية الواردة منذ بداية الحصاد 528702طن، فضلا عن فرض الرقابة اللازمة على المحصول، فضبط 931 طن قمح، وتحرر 29 قضية تهريب ونقل دون تصريح، من أبرزها هو قيام المديرية التموين، بناءا على معلومات واردة تفيد بقيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من القمح المحلي، وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية وبرفقة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية ومحمود جبر كبير مفتشي المديرية وبالتفتيش داخل المكان المشكو في حقه تم ضبط كمية كبيرة من القمح المحلي لموسم حصاد 2023 قدرها 200 طن، وتم التحفظ على المضبوطات بموجب الإقرار اللازم لحين تصرف النيابة العامة بشأنها، كما تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 13819 لسنة 2023 جنحة المركز وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال.

ويوجد 839 منفذا لمشروع جمعيتي، منهم 79 دخول الخدمة خلال العام، وتوفير 21 سيارة منافذ متنقلة (تحيا مصر) لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وكذلك توزيع السلع التموينية والسلع مقابل نقاط الخبز، إضافة إلى وجود 140 فرعا للمجمعات الإستهلاكية، فضلا عن توفير معارض السلع الغذائية المخفضة بالإضافة إلى إقامة 19 شادرا لمحاربة الغلاء في جميع مراكز المحافظة.

ويوجد 36 مركزا مطورة لخدمة البطاقات التموينية الذكية، منتشرة بقرى والمدن المحافظة، لتقدم الخدمة بشكل راق ومتطور، ذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث فاز أحدهم هو مكتب قرية خربة رزنه بجائزة التمييز الحكومي، بالإضافة إلى 2 شباك في المركز المتميز برفقة السجل التجاري، وافتتاح مكتب نموذجي يضم كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية مثل "خدمات البطاقة التموينية الذكية – الدمغة والموازين – العلامات التجارية – تلقي شكاوي حماية المستهلك"، وقد انتهت خلال عام هذة المراكز من تنفيذ عدد 23918 بطاقة فصل اجتماعي و12032 بطاقة تموينية بدل فاقد و112666 بطاقة تموينية بدل تالف و549 بطاقة تموينية نقل من محافظة لمحافظة أخري و 2262 اضافة أفراد فصل اجتماعي و3678 اضافة وخصم أفراد من البطاقات التموينية.



رقابة مشددة علي الأسواق والأنشطة التجارية بالشرقية (1)



رقابة مشددة علي الأسواق والأنشطة التجارية بالشرقية (2)



رقابة مشددة علي الأسواق والأنشطة التجارية بالشرقية (3)



رقابة مشددة علي الأسواق والأنشطة التجارية بالشرقية (4)



رقابة مشددة علي الأسواق والأنشطة التجارية بالشرقية (5)



رقابة مشددة علي الأسواق والأنشطة التجارية بالشرقية (6)